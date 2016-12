foto Ansa 11:17 - "Ormai siamo vicini ad una svolta, presto sapremo la verità". Lo dice Luigi Ferrandino, avvocato della famiglia Celentano, in merito alle "serrate" attività di ricerca di Angela, scomparsa 16 anni fa nel Napoletano. Il legale spiega, dosando le parole: "Siamo ad una svolta nel senso che a breve sapremo se la segnalazione arrivata dal Messico, da una ragazza che si è definita Angela, sia veritiera o meno". - "Ormai siamo vicini ad una svolta, presto sapremo la verità". Lo dice Luigi Ferrandino, avvocato della famiglia Celentano, in merito alle "serrate" attività di ricerca di Angela, scomparsa 16 anni fa nel Napoletano. Il legale spiega, dosando le parole: "Siamo ad una svolta nel senso che a breve sapremo se la segnalazione arrivata dal Messico, da una ragazza che si è definita Angela, sia veritiera o meno".

Anche se le speranze di ritrovare Angela, in questa fase, ci sono tutte, la cautela è quanto mai d'obbligo, viste le precedenti e cocenti delusioni vissute dalla famiglia che attende da 16 anni di riabbracciare la loro figlia. Al centro c'è Celeste Ruiz, la ragazza che nel maggio 2010 inviò una mail ai Celentano dicendo di essere la loro figlia.



''Manca poco e finalmente sapremo se dice la verità o se, invece, ha gabbato tutti'', spiega l'avvocato Ferrandino. Intanto, sul caso, la famiglia Celentano, i suoi consulenti, lavorano giorno e notte. Attività investigative, quelle condotte, che seguono la 'pista' tradizionale - vale a dire segnalazioni arrivate dal Messico, sopralluoghi come la 'pista' telematica, vale a dire i profili Facebook dai quali sono arrivati i primi contatti di Celeste.



In prima linea c'è, poi, l'Interpol che segue il caso. ''Direi che ormai ci siamo - conclude il legale dei Celentano - o dentro o fuori. A breve sapremo se la storia di Celeste è vera o se è stata solo un bluff''.