Maltempo, voragine a Napoli: tre feriti

foto Vigili del Fuoco Correlati Maxi voragine di 8 metri a Napoli 18:56 - Una voragine profonda 8 metri e ampia in superficie almeno 15 metri si è aperta ieri sera in via Liguria, alla periferia di Napoli, forse a causa delle frequenti piogge degli ultimi tempi. Una vettura in transito è stata inghiottita nello sprofondamento e le tre persone a bordo sono rimaste ferite ed estratte dalle lamiere grazie ai vigili del fuoco. Gli abitanti del quartiere sono spaventati e temono altri incidenti ancora più gravi. - Una voragine profonda 8 metri e ampia in superficie almeno 15 metri si è aperta ieri sera in via Liguria, alla periferia di Napoli, forse a causa delle frequenti piogge degli ultimi tempi. Una vettura in transito è stata inghiottita nello sprofondamento e le tre persone a bordo sono rimaste ferite ed estratte dalle lamiere grazie ai vigili del fuoco. Gli abitanti del quartiere sono spaventati e temono altri incidenti ancora più gravi.

L'intera area interessata dalla voragine è stata chiusa al traffico. Nella notte sono stati sgomberati 3 edifici in via precauzionale. A causa del crollo della strada si è verificata una fuga di gas che poteva creare dei problemi nei 3 condomini.



Decine di famiglie sono state sgomberate, ma in giornata sono rientrate nelle loro case appena il problema è stato risolto. Al momento però restano ancora problemi di erogazione dell'acqua in quanto anche le tubature sono rimaste danneggiate.