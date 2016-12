foto LaPresse

08:48

- "Consigliavano" a ristoranti e alle televisioni locali cantanti neomelodici per gli spettacoli e feste patronali, prendendo gran parte dei compensi per il clan. Per questo 12 persone, affiliate ai Casalesi, sono state arrestate nel Casertano. Fra i cantanti c'era anche la compagna di uno dei boss arrestati. I reati vanno dall'associazione per delinquere di tipo mafioso all'estorsione e al porto e detenzione illegale di armi da fuoco.