foto Ansa

20:16

- Un uomo è stato travolto e ucciso da un pirata della strada nel Napoletano. E' successo sulla statale 162, nel tratto compreso tra Cercola e Pomigliano d'Arco. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la vittima è stata travolta da un'auto, che non si è fermata per i soccorsi, e successivamente da altre vetture sopraggiunte. Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi per identificare l'investitore.