Napoli, scippo alla scorta del presidente Gauck

00:29 - Scippato del suo orologio Rolex nel cuore di Napoli: vittima un addetto alla sicurezza, probabilmente il capo scorta, del presidente della Repubblica federale tedesca, Joachim Gauck, in visita ufficiale a Napoli insieme con il capo dello Stato, Giorgio Napolitano. E' accaduto sul lungomare Caracciolo, quando il presidente tedesco non era ancora a Napoli. L'addetto non era in servizio. Al momento non è stata presentata denuncia.

L'episodio presenta ancora molti aspetti da chiarire. Secondo la ricostruzione trapelata in serata a Napoli, l'addetto alla sicurezza del presidente, Joachim Gauck, sarebbe stato avvicinato da una persona, sembra armata di una pistola giocattolo, che gli ha portato via l'orologio.



Nessun agente della polizia di Stato italiana ha fino ad ora raccolto alcuna denuncia o avviato indagini. Non è stato possibile al momento stabilire se il Rolex fosse o meno autentico.



Il presidente tedesco Gauck è giunto a Napoli nella mattinata di lunedì con un volo che è atterrato a Capodichino intorno alle 10.30.