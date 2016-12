foto Splash News

- Domenico Belmonte, 72 anni, ex direttore sanitario del carcere di Poggioreale resterà in carcere. Il gip ha infatti confermato il fermo emesso dalla procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per l'omicidio della moglie di Belmonte, Elisabetta Grande, e della figlia Maria.