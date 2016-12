Tenta di rapire bimba di tre anni, arrestato

foto Ansa

- Un 57enne bulgaro è stato arrestato dopo aver tentato di rapire una bambina di tre anni che era in macchina con la madre. E' successo nella serata di giovedì a Sant'Antimo, nel Napoletano. La donna aveva parcheggiato l'auto in una strada poco illuminata, per citofonare a una scuola di ballo dove stava portando la piccola. L'uomo, armato di bastone, ha aperto lo sportello per portare via la bimba, ma la madre ha reagito mettendolo in fuga.