Napoli, arrestato il boss latitante dei "girati"

foto Ansa 11:48 - Rosario Guarino detto "Joe Banana", 29enne, latitante dal marzo 2011, è stato arrestato mentre si trovava in un covo segreto al Vico Santa Giustina in Arzano, nel Napoletano. L'uomo, ritenuto al vertice del clan dei cosiddetti "girati" di Scampia, era nell'elenco dei cinque latitanti, diffuso lo scorso 20 ottobre, con le relative foto, come invito rivolto alla cittadinanza napoletana al fine di collaborare per le ricerche degli stessi.

Guarino non ha opposto resistenza e si è subito arreso ai poliziotti. Poi il capo dei cosiddetti "girati", in guerra con gli scissionisti per il predominio sulle piazze di spaccio a Scampia e Secondigliano, è stato condotto in questura. Verrà trasferito nel carcere di Poggio Reale.