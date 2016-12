Rissa e sparatoria a Napoli, muore 21enne

foto Ansa 09:34 - Un giovane, Vincenzo Priore, di 21 anni, incensurato, è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti a seguito di una sparatoria avvenuta alle 4 di questa mattina a Napoli. Dei due feriti uno è molto grave: un proiettile gli ha trapassato il cranio. Lo scontro potrebbe essere collegato a una rissa della quale i tre sarebbero stati protagonisti con altre persone, avvenuta all'esterno di un locale situato nell'Aversano. - Un giovane, Vincenzo Priore, di 21 anni, incensurato, è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti a seguito di una sparatoria avvenuta alle 4 di questa mattina a Napoli. Dei due feriti uno è molto grave: un proiettile gli ha trapassato il cranio. Lo scontro potrebbe essere collegato a una rissa della quale i tre sarebbero stati protagonisti con altre persone, avvenuta all'esterno di un locale situato nell'Aversano.

Il cadevere del giovane è stato trovato in via Cupa delle Vedove, nella zona di Masseria Cardone, nel quartiere di Scampia, con ferite d'arma da fuoco alla schiena. Contemporaneamente, due persone sono arrivate all'ospedale San Giovanni Bosco. Una, di 28 anni, residente a Casoria, nel Napoletano, già nota alle forze dell'ordine, è stata ricoverata in prognosi riservata per una ferita d'arma da fuoco al cranio. L'altra, di 23 anni, per una ferita alla testa da corpo contundente.



Secondo le prime indagini della polizia, i tre sarebbero stati protagonisti di una rissa in un locale notturno che sarebbe poi proseguita all'esterno. Si esclude al momento l'ipotesi della faida.