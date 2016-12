foto Splash News

14:07

- "Sono innocente, di questa storia non so nulla". Respinge con forza ogni accusa Domenico Belmonte, l'uomo in cella dopo il ritrovamento di due cadaveri nella sua villetta di Castel Volturno, che potrebbero essere presumibilmente della moglie e della figlia. "Belmonte - ha riferito il suo legale - è apparso provato ma anche deciso a difendersi strenuamente".