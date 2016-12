Napoli, minaccia il suicidio davanti alla Fornero

foto Ansa Correlati Scontri e barricate al corteo anti-Fornero

La Fornero caccia i giornalisti da un convegno 16:04 - Un uomo ha interrotto l'intervento del ministro del Lavoro, Elsa Fornero, a Napoli, minacciando di tagliarsi le vene con un pezzetto di vetro che aveva in mano. L'uomo, un pensionato, voleva consegnare al ministro una lettera. Ha detto che suo figlio, 25 anni, diplomato, non ha un lavoro e che lui non sa più come fare. La lettera è poi stata consegnata al ministro che stava partecipando alla conferenza italo-tedesca. - Un uomo ha interrotto l'intervento del ministro del Lavoro, Elsa Fornero, a Napoli, minacciando di tagliarsi le vene con un pezzetto di vetro che aveva in mano. L'uomo, un pensionato, voleva consegnare al ministro una lettera. Ha detto che suo figlio, 25 anni, diplomato, non ha un lavoro e che lui non sa più come fare. La lettera è poi stata consegnata al ministro che stava partecipando alla conferenza italo-tedesca.

La Fornero stava partecipando alla conferenza italo-tedesca sul lavoro e l'apprendistato in corso a Napoli quando l'uomo, che ha detto di essere in pensione, si è avvicinato minacciando appunto di togliersi la vita, per attirare l'attenzione. La lettera è stata poi effettivamente consegnata al ministro che, al microfono, ha fatto notare che il mittente della elttera si chiama Maria, assicurando poi che l'avrebbe letta.



Intanto, gli uomini della sicurezza hanno immobilizzato il pensioanto, bloccandolo e impedendogli di fare gesti inconsulti. L'uomo ha cominciato a urlare, con la voce rotta dal pianto, mentre le forze dell'ordine gli hanno tolto di mano il pezzetto di vetro e l'hanno portato via dalla sala per identificarlo.