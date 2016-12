foto Ansa Correlati Napoli, donna uccisa a coltellate 12:39 - La polizia ha arrestato il 38enne Pasquale Iamone, marito della 36enne Antonietta Paparo - La polizia ha arrestato il 38enne Pasquale Iamone, marito della 36enne Antonietta Paparo uccisa a coltellate ieri sera a San Sebastiano Vesuvio, nel Napoletano. Dopo una notte di interrogatori in Questura, l'uomo ha confessato al pm il delitto. In un primo momento Iamone aveva riferito che la moglie era stata accoltellata durante un'aggressione a scopo di rapina.

Iamone ieri sera aveva portato la moglie ormai agonizzante all'ospedale Villa Betania di Napoli, dove poco dopo la donna era morta. E aveva raccontato che Antonetta era stata colpita con un coltello in un tentativo di rapina.



La sua versione dei fatti però è apparsa subito poco convincente alla polizia, che lo ha tenuto sotto torchio tutta la notte, effettuando anche sopralluoghi a San Sebastiano a Vesuvio, il luogo in cui Iamone aveva detto di essersi appartato in auto con la moglie e nel quale sarebbe avvenuta la tentata rapina. Antonetta Paparo è stata colpita per tre volte con un coltello che non è ancora stato trovato. Per Iamone, che viene ora condotto al carcere di Poggioreale, l'accusa è di omicidio volontario.