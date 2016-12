foto Getty

00:23

- Un operaio di 61 anni, Giorgio Della Valle, incensurato, è stato arrestato dai carabineri di Capua (Caserta) per il tentato omicidio della moglie. Secondo quanto accertato dai militari intervenuti poco dopo il fatto su segnalazione dei vicini, Della Valle, in seguito all'ennesimo litigio con la moglie, ha impugnato la pistola e sparato almeno cinque colpi. La donna è ricoverata in gravi condizioni.