Sepe: "Boss in chiesa? Neanche da morti"

foto LaPresse

19:43

- "Se gli uomini dei clan non si pentono, non potranno entrare in chiesa neanche da morti". E' il severo monito lanciato dall'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, all'inizio della marcia silenziosa organizzata per le vittime innocenti della camorra. "Chi semina morte raccoglierà solo morte", ha detto il cardinale spiegando le disposizioni date ai propri sacerdoti.