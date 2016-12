foto Ansa

09:07

- E' in corso una vasta operazione di sequestri preventivi ad opera della Dia in varie parti d'Italia: Napoli, Caserta, Benevento ma anche a Roma, La Spezia, Parma e Monza e in Brianza. I sequestri sono stati disposti dal Tribunale misure di prevenzione di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) nei confronti di affiliati al clan dei Casalesi.