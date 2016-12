foto Ansa

09:44

- Un furgone portavalori è stato bloccato e rapinato da un commando di rapinatori tra Ponte e Casalduni, in provincia di Benevento. Secondo quanto si è appreso, non ci sarebbero feriti. Il bottino ammonterebbe a centinaia di migliaia di euro. Per la ricerca dei malviventi i carabinieri hanno istituito numerosi posti di blocco nella zona.