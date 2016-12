foto Getty

21:06

- Il cadavere di un cittadino nigeriano di circa 30 anni è stato trovato all'interno di una pineta, in località Pinetamare a Castel Volturno (Caserta). L'uomo, che aveva regolare permesso di soggiorno, aveva numerose ferite sul corpo, in particolare sul torace e sul polso, probabilmente inferte da un'arma da taglio, anche se al momento non si escludono altre ipotesi. Indagano i carabinieri.