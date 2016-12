foto Ansa Correlati La tempesta nel Golfo di Napoli

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 02:02 - Una violenta tempesta con forti venti di scirocco si è abbattuta sul Golfo di Napoli e le condizioni del mare e del vento hanno obbligato alla sospensione di tutti i collegamenti via acqua con le isole di Ischia e Procida. Particolarmente colpita dal vento e da una mareggiata la baia dei Maronti sul versante sud dell'isola d'Ischia. La protezione civile della Campania ha confermato lo stato di attenzione fino alle 12 di oggi. - Una violenta tempesta con forti venti di scirocco si è abbattuta sul Golfo di Napoli e le condizioni del mare e del vento hanno obbligato alla sospensione di tutti i collegamenti via acqua con le isole di Ischia e Procida. Particolarmente colpita dal vento e da una mareggiata la baia dei Maronti sul versante sud dell'isola d'Ischia. La protezione civile della Campania ha confermato lo stato di attenzione fino alle 12 di oggi.

Allagamenti e alberi caduti a Roma

Caos e disagi alla viabilità stradale a Roma a causa della forte pioggia che si è abbattuta sulla Capitale, con ingorghi in diverse zone della città. I disagi maggiori vengono segnalati nell'area dell'Eur, Cinecittà, Tiburtina, a Porta Maggiore e piazzale dell'Esquilino. Diverse le segnalazioni di alberi caduti e allagamenti ma, secondo quanto riferisce la polizia locale di Roma Capitale, non risulterebbero danni a persone o cose.



Centraline dei Vigili del fuoco intasate a Napoli

Sono state decine le chiamate ai vigili del fuoco per la pioggia intensa su Napoli e provincia. Circa 50 le richieste di soccorso giunte al centralino per caduta di alberi e di pezzi di cornicione. In Via Pigna è stato segnalato uno sprofondamento. Una squadra di vigili del fuoco sta accertando l'accaduto.



Scuole chiuse a Messina

Allerta meteo, nelle prossime 24 ore, a Messina e provincia. Lo conferma la protezione civile di Messina che ha inviato un bollettino meteorologico al Comune perché sono previsti forti temporali e possibili mareggiate. Il commissario straordinario di Palazzo Zanca, Luigi Croce, dopo un vertice alla Protezione civile ha disposto la chiusura per oggi delle scuole materne ed elementari di Badiazza e via Molino Bordonaro. Le altre scuole sono state aperte. Chiuse anche le scuole a Saponara (Me) dove nel novembre scorso c'è stata un'alluvione che ha causato danni ingenti e la morte di tre persone.



Messina, protezione civile: elevata criticità

Un aggiornamento del bollettino meteo con elevata criticità per rischio idrogeologico per oggi e per le successive 24-36 ore è stato trasmesso dal Dipartimento regionale della protezione civile al Comune di Messina. Nel documento si parla di persistenza di venti forti, "con rinforzo sino a burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali, mareggiate sulle coste esposte".



Piogge e smottamenti, un ferito a Messina

Un violento nubifragio ha colpito Messina e provincia. Strade allagate e piccoli smottamenti in molti comuni della zona tirrenica. Un uomo è rimasto ferito mentre stava cercando funghi a Santa Lucia del Mela (Me). L'uomo è scivolato a causa delle cattive condizioni del terreno, dovute al maltempo. In soccorso è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco con l'ausilio di un elicottero.



Allerta frane in Liguria

Prorogato fino a giovedì l'allerta per piogge e frane in Liguria. Lo comunica la Protezione civile che ha disposto la proroga per il persistere delle piogge che continueranno fino a questa notte. La nuova disposizione si è resa necessaria per scongiurare il pericolo frane a seguito della saturazione dei versanti.



Cinquanta evacuati nello Spezino

Una cinquantina di persone sono state evacuate a Borghetto Vara, uno dei borghi colpiti più dello Spezzino dall'alluvione del 25 ottobre, in seguito all'Allerta 1 proclamata dalla Protezione Civile.



Toscana, allerta meteo prolungata fino al 2 novembre

E' stata prolungata fino al 2 novembre l'allerta meteo in Toscana emessa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale. La decisione è stata assunta per i rischi conseguenti alle mareggiate attese sul litorale centrosettentrionale (Foce dell'Arno, Cornia, Isole dell'Arcipelago e Versilia) della nostra regione. Permane invariata l'allerta per il rischio idrogeologico e idraulico, come già previsto nel bollettino di ieri.



Venezia, toccati i 140 centimetri di acqua alta

L'acqua alta ha toccato a Venezia il metro e 40 centimetri sul medio mare; un livello - spiegano gli esperti del Comune - che potrebbe essere ritoccato all'insù nel corso della notte di qualche centimetro, ma anche restare stabile, prima che inizi il deflusso di marea. Con 140 centimetri è sommerso circa il 58% del suolo cittadino; in Piazza San Marco, punto più basso di Venezia, ci sono circa 60 centimetri d'acqua.



Emilia, allerta della Protezione civile per le forti piogge

La Protezione civile ha diramato un'allerta per l'attivazione della fase di attenzione in Emilia. Sono infatti previste precipitazioni diffuse sul territorio regionale, in particolare nel territorio occidentale. Nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, si prevedono quantitativi areali di pioggia stimati in circa 45 mm sui rilievi e di 30-35 mm sulle pianure, per la durata dell'evento di pioggia.



Emergenza nel Frusinate per gli allagamenti

Cantine e case allagate, strade inondate d'acqua e fossi in piena. E' di nuovo emergenza maltempo nel Frusinate. Il nubifragio di queste ore ha provocato disagi e danni. La situazione più complicata si sta registrando ancora tra Frosinone, Ceccano e Pontecorvo, tre città già colpite dall'emergenza dello scorso fine settimana dall'ondata di maltempo. Diverse le richieste d'intervento giunte al comando provinciale dei vigili del fuoco.