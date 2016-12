foto Ap/Lapresse Correlati Le foto dei disordini 14:30 - Tafferugli tra immigrati e polizia a Napoli. Almeno una trentina di nordafricani in attesa di ottenere lo status di rifugiato politico, hanno fatto irruzione negli uffici per l'immigrazione dove la commissione territoriale deve decidere sull'appello. Davanti all'invito dei poliziotti di uscire dagli uffici gli animi si sono scaldati passando alle vie di fatto. Tra i feriti una decina di agenti, ma anche diversi immigrati. Cinque gli arresti. - Tafferugli tra immigrati e polizia a Napoli. Almeno una trentina di nordafricani in attesa di ottenere lo status di rifugiato politico, hanno fatto irruzione negli uffici per l'immigrazione dove la commissione territoriale deve decidere sull'appello. Davanti all'invito dei poliziotti di uscire dagli uffici gli animi si sono scaldati passando alle vie di fatto. Tra i feriti una decina di agenti, ma anche diversi immigrati. Cinque gli arresti.

I nordafricani fanno parte di un ingente gruppo di 1200 cittadini approdati in Italia nell'ambito della cosiddetta 'Emergenza Nordafrica' e sono alloggiati negli alberghi di Melito, nel Napoletano.



Tutti hanno fatto richiesta dello status di rifugiato, già negato una volta, e sono in attesa di conoscere l'esito dell'appello che, qualora fosse negativo, comporterebbe il rimpatrio.



Non si esclude inoltre che gli incidenti di stamane, durante i quali è stata data alle fiamme anche un'auto della polizia, fossero finalizzati a determinare l'arresto e il conseguente giudizio in modo da evitare in extremis il ritorno in patria. La polizia, nel frattempo, ha fermato diversi immigrati per procedere all'identificazione.