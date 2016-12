Campania, rimborsi anche per le sigarette

10:42

- Alcuni consiglieri della Regione Campania erano soliti farsi rimborsare persino l'acquisto delle sigarette. E' quanto emerge dall'indagine della procura di Napoli sui fondi destinati ai gruppi consiliari. Dalle carte in mano alla Guardia di finanza, relative al quinquennio 2008-2012, emergerebbero numerose irregolarità: somme di denaro, giustificate come rimborso per attività politica, in realtà erano utilizzate per spese personali.