foto Ansa Correlati Angela Celentano, la mail che ha riaperto il caso

Caso Celentano, la pista messicana 10:14 - Per capire chi è stato a far riaprire il caso della piccola Angela Celentano, la bimba scomparsa sul Monte Faito (Napoli) 16 anni fa, gli inquirenti italiani hanno deciso di richiedere una rogatoria a Facebook. La speranza è che si possa risalire a chi effettivamente abbia scritto la mail dicendo di essere Angela. La pista messicana, dunque, è tutt'altro che chiusa e il caso passerà nelle mani dell'Interpol e della polizia di Acapulco.

Dopo la missione di un mese, poco prima dell’estate, della polizia postale napoletana su incarico della Procura di Torre Annunziata, gli inquirenti sono passati alla richiesta di rogatorie all'estero. Gli investigatori avevano rintracciato il computer da cui erano partiti i contatti, erano quindi giunti presso la casa di Cristino Ruiz (dove era collegato il pc), ma l'indagine aveva portato a un nulla di fatto: l'uomo infatti aveva negato di essere stato lui (o la figlia) ad inviare la mail.



"Se l’uomo non avesse negato, non insisteremmo a non mollare la pista. Le foto della ragazza che ci hanno inviato sono somiglianti ad Angela", hanno detto i gentiori, Maria e Catello Celentano, come riporta "Il Messaggero". Il tentativo del pm Lello Marino di chiedere una rogatoria al social network sembra l'ultima strada per risalire alla certa identità di Celeste Riuz, colei che dice di essere Angela (ma che non vuole essere rintracciata).