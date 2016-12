foto Ansa

21:16

- Oltre duemila persone hanno preso parte alla fiaccolata indetta da venti parroci della periferia Nord di Napoli in ricordo di Pasquale Romano, il giovane ucciso dalla camorra per un errore di persona il 15 ottobre. Al corteo silenzioso si è unito anche il Cardinale, Crescenzio Sepe. "Voi che seminate morte - ha detto l'Arcivescovo di Napoli rivolgendosi ai camorristi - sappiate che siete già condannati a morte in questa vita e nell'altra".