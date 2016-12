foto Getty

- Un ragazzo di 19 anni è stato aggredito da una decina di persone mentre si trovava con due amici in via Partenope, sul lungomare di Napoli. Il diciannovenne è stato accoltellato al torace. Un'ambulanza lo ha portato all'ospedale Loreto Mare, dove è stato ricoverato: le condizioni della vittima sono gravi ma non è in pericolo di vita. Sull'aggressione stanno svolgendo indagini i carabinieri della stazione di Chiaia.