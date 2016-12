Napoli, scoperto un piccolo arsenale in chiesa

foto Ansa 08:13 - Sette pistole e oltre 250 cartucce sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri di Napoli nella chiesa di Maria S.S degli Angeli di Miano, quartiere confinante con Scampia e Secondigliano: le armi sono state individuate dai militari in un'intercapedine dietro l'altare. Durante una perquisizione in una comunità di recupero vicina alla chiesa, i militari hanno poi sequestrato 150 grammi di marijuana e materiale per confezionarla e commerciarla. - Sette pistole e oltre 250 cartucce sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri di Napoli nella chiesa di Maria S.S degli Angeli di Miano, quartiere confinante con Scampia e Secondigliano: le armi sono state individuate dai militari in un'intercapedine dietro l'altare. Durante una perquisizione in una comunità di recupero vicina alla chiesa, i militari hanno poi sequestrato 150 grammi di marijuana e materiale per confezionarla e commerciarla.

Un detenuto agli arresti domiciliari in una stanza della comunità è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione e di 40 grammi di anfetamina. L'uomo, Luca Cortese, 30 anni, è stato arrestato. Su un monitor nella sua stanza, grazie a una telecamera a infrarossi orientata verso l'ingresso, sorvegliava gli accessi al centro.



Un altro detenuto agli arresti domiciliari nel centro, Francesco Comune, 36 anni, è stato trovato in possesso delle chiavi di accesso alla chiesa. Le pistole saranno controllate per verificare se siano state utilizzate.