foto LaPresse

15:41

- Il boss mafioso Pietro Ribisi si è tolto la vita nel carcere di Carinola, in provincia di Caserta. Stava scontando l'ergastolo per gli omicidi del giudice Antonino Saetta e del figlio Stefano, avvenuti il 25 settembre 1988 sulla statale Agrigento-Caltanissetta. Per il duplice delitto furono condannati anche i capimafia Salvatore Riina e Francesco Madonia come mandanti. Ribisi fu invece ritenuto l'autore materiale.