Caso Celentano, stop alla pista messicana?

Di seguito, alcuni stralci dell’intervista di Simone Toscano a Cristino Ruiz:

D. La ragazza che pare aver inviato le mail dalla sua abitazione dice di chiamarsi Celeste Riuz, il suo stesso cognome. Non pensa sia una cosa strana?

R . “Si… Infatti anche io sono stato sorpreso di sentire il cognome Ruiz… non conosco però questa Selene o Celeste Ruiz. La sua è la stessa domanda che ci hanno rivolto i responsabili dell’indagine, quando siamo andati a fare la dichiarazione sul cognome Ruiz. Gli inquirenti ci hanno chiesto perché questa persona avesse utilizzato il nostro cognome e noi abbiamo risposto che non la conoscevamo e non sapevamo il perché”.

D. Ma la ragazza ha usato il cognome Ruiz e il suo indirizzo di posta elettronica. Quindi ci sono due stranezze in questa faccenda. Lei cosa ne pensa?