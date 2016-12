Napoli, il Lungomare liberato circuito per la Formula Indy

La Indycar è, grosso modo, il corrispondente americano della Formula 1. Le auto sono monoposto a ruote scoperte che, tra l’altro, sono prodotte proprio in Italia, a Faenza. Questa è la categoria che, ogni anno, a Indianapolis, corre la celeberrima 500 Miglia.

Il progetto Napoli, però, ha subito uno stop, almeno per il 2013 a causa dei lavori sul Lungomare liberato, già teatro di una delle tappe italiane della Coppa America di Vela. La Regione aveva provato a spostare l’evento a Salerno, ma anche lì, i lavori in corso hanno bloccato ogni iniziativa.

Gli appassionati italiani, però, non rimarranno delusi. Infatti, secondo alcune voci bene informate, sembra che la prima tappa italiana ed europea nella storia della categoria a stelle e strisce sia stata dirottata verso l’autodromo del Mugello, a settembre 2013. Al momento, però, la Indycar non ha ancora apportato modifiche al suo calendario per l’anno prossimo.

Le istituzioni partenopee, però, non demordono e sono convinte di portare la gara sulle righe del Golfo entro il 2014. A quanto pare, l’accordo sarebbe molto vantaggioso per la città: gli organizzatori italiani non dovrebbero pagare nessuna tariffa alla categoria che, anzi, sembr disposta a impegnarsi in prima persona nella riqualificazione del Lungomare.