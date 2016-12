foto Dal Web Correlati LA MAPPA

Di Caterino, il bunker nella doccia 11:11 - La squadra mobile di Caserta ha arrestato a Francolise, nel Casertano, Massimo Di Caterino, reggente del clan del Casalesi. Di Caterino è stato rintracciato e bloccato dagli agenti del distaccamento di Casal di Principe in una palazzina di via Roma. Di Caterino era latitante da tre anni e risultava essere uno dei gregari più fidati di Michele Zagaria.

Di Caterino, originario di Casapesenna, come il suo capo, è stato trovato in un'abitazione di Francolise (Caserta) dagli agenti della Squadra Mobile di Caserta diretta dal vicequestore Angelo Morabito e della sezione distaccata di Casal di Principe guidata dal vicequestore Alessandro Tocco.



Nel bunker soldi e pistola

Di Caterino è stato rintracciato all'interno di un bunker. Addosso aveva una pistola calibro 7,65 e 10mila euro in contanti. In base alle ultime risultanze investigative aveva assunto un ruolo di vertice nell'ambito dell'ala Zagaria del clan dei Casalesi. Di Caterino, nato a Caserta 40 anni fa, è soprannominato "pistuolo". Il bunker dove lo hanno trovato era stato realizzato sotto a un box doccia.



Fermato il padrone di casa: aveva mezzi anti polizia

Fermato ed accompagnato in Questura anche il proprietario dell'abitazione, dotata di bunker ma anche di disturbatori di frequenze per rilevare apparati di intercettazione e telecamere esterne: dispositivi installati per l'avvistamento delle forze di polizia.



Ora finirà sotto processo

Di Caterino è accusato di associazione per delinquere di stampo mafioso ed è imputato nel processo a carico di affiliati vicini al boss Michele Zagaria, ex primula rossa del clan dei Casalesi, in carcere al 41 bis dal 7 dicembre del 2011. Nell'ordinanza a carico di Massimo Di Caterino, eseguita il 2 aprile del 2010 dai carabinieri, erano inclusi anche i nomi del padre di Michele Zagaria, Nicola, di 85 anni, e il fratello Carmine assieme a un due imprenditori. Il processo ora in corso al tribunale di Santa Maria Capua Vetere vede imputati, infatti, un gruppo di parenti e fiancheggiatori del capoclan accusati di associazione camorristica e, a vario titolo, tentata estorsione e rivelazione di segreto d'ufficio. Dal marzo del 2010 Di Caterino si era reso latitante.