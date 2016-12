foto Carabinieri

- I carabinieri hanno arrestato per spaccio di stupefacenti diciannove persone, e notificato ad altre sette un provvedimento di divieto di dimora in Campania. I provvedimenti emessi dal gip di Torre Annunziata riguardano indagini, iniziate nell'aprile scorso, sullo spaccio di droga all'interno del Rione Piano Napoli, una zona di edilizia popolare nel territorio del Comune di Boscoreale, nota come piazza di spaccio e come luogo di degrado.