Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato registrato poco dopo le tre di questa notte nel Sannio, in provincia di Benevento. Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile la scossa è stata avvertita dalla popolazione tra i Comuni di Paduli, Pietrelcina e Sant'Arcangelo Trimonte. Non risultano danni a persone o cose.

Sul sito dell'Ingv si evidenziano due successive scosse: una del 2.1 alle 3.18 nella Valle dell'Aterno, vicino L'Aquila, e l'altra del 2.2 alle 3.23 nel Sannio.



La scossa del 4.1 nel Sannio, in Campania, era stata preceduta da altre due del 2.4 nella stessa zona, a distanza di pochi minuti.



Altre due scosse, sempre senza danni a persone o cose, si sono verificate all'alba. Alle 5.47 è stato registrato un movimento con magnitudo 3.5, un altro, del 2.5, alle 6.02. I due eventi sismici sono stati avvertiti dalla popolazione dei Comuni di Paduli, Apice e Sant'Arcangelo Trimonte, tutti in provincia di Benevento.



Gente in strada, alcune scuole chiuse

E' stata una notte di paura per centinaia di persone che nel Beneventano sono scese in strada dopo la prima scossa del terremoto. Nei comuni dell'hinterland, dove maggiormente è stato avvertito il sisma, la gente ha trascorso la notte fuori di casa. In diversi comuni sanniti, interessati dalle scosse di terremoto le scuole sono state chiuse. Lo resteranno almeno fino a domani.