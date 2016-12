foto Ansa Correlati La ragazza che dice di essere Angela 15:48 - Una mail e una foto arrivate dal Messico potrebbero segnare una svolta nella vicenda di Angela Celentano, la ragazza che 16 anni fa scomparve dal Monte Faito (Napoli). La mail sarebbe stata scritta da una ragazza che dice di chiamarsi Celeste e che si è riconosciuta nelle foto e nella storia della giovane. Celeste dice di stare bene, ma aggiunge che non vuole essere cercata. - Una mail e una foto arrivate dal Messico potrebbero segnare una svolta nella vicenda di Angela Celentano, la ragazza che 16 anni fa scomparve dal Monte Faito (Napoli). La mail sarebbe stata scritta da una ragazza che dice di chiamarsi Celeste e che si è riconosciuta nelle foto e nella storia della giovane. Celeste dice di stare bene, ma aggiunge che non vuole essere cercata.

La rivelazione è stata fatta sulla trasmissione "I fatti vostri" di Rai 2. La prima mail da Celeste è arrivata due anni fa, come ha raccontato Maria, la mamma di Angela. La data esatta è 25 maggio 2010. Da allora è iniziata una corrispondenza con l'altra figlia, Rossana. Celeste ha raccontato di essere stata adottata e ai Celentano ha inviato una foto recente che, secondo i genitori, "ha diversi punti di contatto" se raffrontata con quella di Angela.



I Celentano hanno anche aggiunto che la pista "sembra verosimile" e tra "le più probabili" delle tantissime segnalazioni pervenute in questi anni. I contatti però si sono interrotti. E soprattutto la ragazza avrebbe più volte ribadito che adesso in Messico è "felice". E non vuole che la sua famiglia d'origine la cerchi.