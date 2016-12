Napoli, 22enne ucciso in un agguato

foto Ansa 20:25 - Agguato di camorra a Napoli. Il 22enne Vincenzo Masiello, già noto alle forze dell'ordine e cugino del difensore del Torino Salvatore Masiello, è stato ucciso ai Quartieri Spagnoli da 7 colpi di pistola sparati da un uomo a bordo di uno scooter. Il giovane è stato portato all'ospedale Vecchio Pellegrini, ma è deceduto poco dopo il ricovero. - Agguato di camorra a Napoli. Il 22enne Vincenzo Masiello, già noto alle forze dell'ordine e cugino del difensore del Torino Salvatore Masiello, è stato ucciso ai Quartieri Spagnoli da 7 colpi di pistola sparati da un uomo a bordo di uno scooter. Il giovane è stato portato all'ospedale Vecchio Pellegrini, ma è deceduto poco dopo il ricovero.

Masiello è stato ucciso a pochi passi da casa sua. La vittima viveva infatti in vico Monte Calvario, una delle strade principali dei quartieri spagnoli. Subito dopo l'agguato i familiari della vittima si sono precipitati al Vecchio Pellegrini dove il giovane è stato portato con un'ambulanza.



C'è stata un po' di tensione in quanto i parenti pretendevano di vedere subito la salma del ragazzo. Gli agenti della squadra mobile di Napoli stanno svolgendo indagini per chiarire il movente di questa spietata esecuzione.