foto Ansa Correlati Le immagini dell'agguato 16:58 - Un 20enne, Roberto Ursillo, è stato ucciso a Napoli, nel quartiere di Chiaiano. L'uomo era alla guida di una Palio che è precipitata da un cavalcavia sulla strada sottostante. In un primo momento si era pensato ad un incidente, ma poi i carabinieri hanno trovato a terra i bossoli e hanno accertato che l'automobilista era stato raggiunto da colpi di pistola. - Un 20enne, Roberto Ursillo, è stato ucciso a Napoli, nel quartiere di Chiaiano. L'uomo era alla guida di una Palio che è precipitata da un cavalcavia sulla strada sottostante. In un primo momento si era pensato ad un incidente, ma poi i carabinieri hanno trovato a terra i bossoli e hanno accertato che l'automobilista era stato raggiunto da colpi di pistola.

Da un primo esame esterno, infatti, il giovane è stato ferito da proiettili. La morte può essere stata provocata dai colpi sparati da un'arma ma anche dal violento impatto dell'auto che, fuori controllo, è finita su una strada sottostante.



L'agguato è avvenuto alle 13, orario in cui la zona è particolarmente trafficata per l'uscita degli alunni dalle scuole, e in una strada che collega Chiaiano con Scampia e con alcuni paesi dell'hinterland napoletano.



Secondo fonti investigative, l'omicidio potrebbe rientrare nell'ambito della faida tra il clan degli scissionisti e la cosca dei cosiddetti "girati".