Minorenne investe anziana con la moto: la 72enne è morta, lui è piantonato in ospedale

Dovrà rispondere di omicidio colposo il minorenne che ieri sera a Caivano, nel Napoletano, ha investito e ucciso, a bordo di uno scooter, una donna di 72 anni. Il ragazzo, che compirà 15 anni a ottobre, è stato ricoverato all'ospedale di Frattamaggiore, dove è piantonato, per fratture al volto. Per guidare il mezzo, intestato alla madre del giovane, bisognava avere la patente e aver compiuto 18 anni.

Ancora poco chiare le dinamiche dell'incidente. I militari non escludono sia la bravata che un tentativo di scippo finito male. La vittima - Susanna Pagano, 72 anni, di Caivano - aveva ancora accanto a sè la borsa. Lo scooter, un Piaggio Liberty, è intestato alla madre del 14enne, G.V., di Caivano, il cui padre è un pregiudicato attualmente agli arresti domiciliari per spaccio di droga.



Il ragazzo, ricoverato in ospedale, non aveva finora mai avuto problemi con le forze dell'ordine. Dovrà essere sottoposto a delicati interventi chirurgici maxillo-facciali.