Agguato a Napoli, ucciso il fratello di un boss

Un pregiudicato 42enne, Raffaele Abete, è stato ucciso in un agguato questa notte a Scampia. Abete è stato raggiunto dai sicari all'uscita di un bar e colpito tre volte alla testa. Il pregiudicato era fratello del boss detenuto Arcangelo Abete, capo dell'omonimo clan.

Secondo la ricostruzione della squadra mobile, che conduce le indagini, Raffaele Abete era appena uscito dal bar "Zeus" quando sono sopraggiunti i sicari - almeno due - che hanno aperto il fuoco da distanza ravvicinata, mirando alla testa. Tre gli spari avvertiti da alcuni testimoni.



Abete è morto prima dell'arrivo dell'ambulanza del 118; la salma è stata trasferita al II Policlinico per l'esecuzione dell'autopsia, su disposizione del pm.



La vittima dell'agguato aveva precedenti penali per associazione per delinquere e rapina. Il gruppo camorristico degli Abete è alleato dei Notturno-Abbinante e fa parte degli "scissionisti", ora contrapposti al clan di via Vanella Grassi in quella che viene definita la nuova faida di Scampia.



L'assassinio di Abete potrebbe essere messo in relazione con l'omicidio di Gaetano Marino, ucciso sul lungomare di Terracina (Latina) a fine agosto. Figura anche questa, infatti, tra le piste al vaglio degli inquirenti della squadra mobile di Napoli e del commissariato di Scampia.



Raffaele Abete è ritenuto organico al gruppo delle famiglie Abete, Notturno, Abbinante e Aprea degli "scissionisti" che si contrappone al gruppo della "Vanella Grassi" a cui Gaetano Marino "o' moncherino", fratello di Gennaro e artefice della cosiddetta scissione dai Di Lauro, si era avvicinato. Potrebbe trattarsi, in sostanza, di una risposta dello stessa entità: entrambi i morti erano fratelli di esponenti di vertice di due organizzazioni camorristiche contrapposte.