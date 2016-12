Altro crollo a Pompei, colpita la Villa dei Misteri

foto LaPresse Correlati FOTO

18:08

- Ancora un crollo a Pompei: questa volta a cedere è stata una trave in legno di circa 4 metri del peristilio di Villa dei Misteri. L'elemento sosteneva il tetto in tegole del peristilio della villa, che non è in pericolo. Il crollo sarebbe avvenuto nella notte, in una zona aperta al pubblico; ad accorgersene sono stati i custodi. L'area è stata chiusa.