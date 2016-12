foto Dal Web

22:03

- Una ragazzina di 12 anni è stata salvata da un marinaio dopo essere caduta in acqua durante la navigazione dell'aliscafo Snav Andromeda, che alle 18.10 è partito da Napoli alla volta di Capri. Mentre si trovava all'esterno, a poppa, con il mare piuttosto agitato, si è appoggiata a una portella laterale che si è improvvisamente aperta. La Capitaneria di Porto di Capri ha avviato un'inchiesta per risalire alle cause dell'incidente.