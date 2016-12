foto Getty

13:16

- Delitto di camorra a Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Un pregiudicato, Salvatore Polito, di 50 anni, è stato ucciso in un agguato nei pressi della sua abitazione, al Rione Moscarella. Polito è stato affrontato in strada dai sicari e raggiunto da colpi alla testa ed al viso. Secondo fonti investigative il pregiudicato era un ex affiliato al clan D'Alessandro.