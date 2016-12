foto Ansa

07:46

- Carabinieri, polizia e guardia di finanza sono impegnati Napoli, sotto la pioggia battente, in un blitz interforze contro la criminalità organizzata nei quartieri di Secondigliano e Scampia, teatro di una guerra tra clan per il controllo delle piazze di spaccio. Con loro anche vigili del fuoco per rimuovere ostacoli fissi abusivi e cancellate per lo spaccio, nonchè unità cinofile ed elicotteri.