foto LaPresse

00:23

- Un uomo di 44 anni è morto in un incidente stradale avvenuto lungo l'A3 Salerno-Reggio Calabria, sulla carreggiata Nord, tra gli svincoli di Altilia e Rogliano. La vittima era alla guida di una Seat Leon che, per cause in corso di accertamento, è sbandata finendo contro la barriera di protezione. La morte del conducente, che era in auto da solo, è stata istantanea. Sul posto la polizia stradale e il personale dell'ANAS.