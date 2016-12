foto Ansa

12:59

- Hanno tentato di rapire un neonato per "vendicare" un amico, ex compagno della madre del piccolo, ma i due, un 21enne e un 28enne bangalesi, sono stati arrestati dai carabinieri a Bacoli, nel Napoletano. A sventare il rapimento è stato il padre del neonato, che si è scagliato contro i due mettendoli in fuga e avvertendo il 112. I militari hanno arrestato gli immigrati durante la fuga.