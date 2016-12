foto Ansa

09:54

- I carabinieri del comando Provinciale di Napoli hanno catturato il latitante Biagio Micillo, 55 anni, di Giugliano in Campania (Napoli), già noto alle forze dell'ordine per reati vari. Micillo era ricercato dalla notte del 6 giugno quando si era dato alla macchia per sfuggire all'arresto durante il blitz dei carabinieri di Napoli contro il clan camorristico dei Mallardo che ha portato alla cattura di 46 suoi complici.