foto LaPresse 20:21 - Un agguato di chiara matrice camorristica è avvenuto a Napoli, nel quartiere di Scampia. Il bilancio è di un morto e due feriti. L'episodio si è verificato in viale della Resistenza, all'altezza della cosiddetta 'vela celeste'. Proprio il controllo di questa importante piazza di spaccio è da settimane al centro di una guerra aperta tra frange rivali dei clan del territorio. Le persone ferite sono state trasportate in ospedale.

I due feriti - si tratta di un 21enne di Giugliano e di un 25enne residente in via Stadera a Napoli - sono stati trasferiti rispettivamente agli ospedali "Cardarelli" e "San Giovanni Bosco". Uno è ferito a un piede da una pallottola, e un'altro è solo contuso per essere caduto durante la fuga nel corso della sparatoria. Ancora non è chiaro se i due, o uno dei due, fossero in compagnia di Ricci.



Per la vittima - Gennaro Ricci, di 36 anni - purtroppo non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Nel quartiere è divampata una nuova guerra tra clan per il controllo delle piazze di spaccio della droga. Ricci era considerato vicino alla fazione degli scissionisti dei Di Lauro nota come "Vannella Grassi".