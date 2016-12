Incendi: in fiamme la Costiera Amalfitana

foto Ap/Lapresse Correlati Incendi, forestale muore nel Cosentino

L'Italia brucia: in un giorno 39 richieste di intervento 15:48 - La Costiera Amalfitana sta bruciando da questa mattina e i roghi diffusi nell'area stanno provocando molti danni alla macchia mediterranea. In Campania, secondo il corpo forestale, tra le zone più colpite ci sono Vico Equense e Positano, ma anche Agerola e Sant'Antonio Abate nel Napoletano. Su Positano le fiamme, altissime, stanno distruggendo la parte alta di Valle Pozzo. - La Costiera Amalfitana sta bruciando da questa mattina e i roghi diffusi nell'area stanno provocando molti danni alla macchia mediterranea. In Campania, secondo il corpo forestale, tra le zone più colpite ci sono Vico Equense e Positano, ma anche Agerola e Sant'Antonio Abate nel Napoletano. Su Positano le fiamme, altissime, stanno distruggendo la parte alta di Valle Pozzo.

Dalle 20 di ieri sera i pompieri napoletani hanno eseguito 95 interventi per cercare di domare le fiamme lungo la Costiera. Attualmente sono tre i focolai ancora attivi nella zona. Qualche intervento per spegnere piccoli roghi anche a Napoli città, molti nella zona intorno al Vesuvio, nei pressi di Terzigno e Boscoreale.



Nocera-Salerno, niente treni

Sempre in Campania, è sospesa da ieri sera la circolazione dei treni lungo la linea Nocera-Salerno via Cava proprio a causa di un incendio divampato in prossimità della ferrovia a Vietri sul Mare. L'interruzione è stata disposta dai Vigili del fuoco, che si trovano ancora sul posto per controlli sulla fiancata del costone interessato dall'incendio.



Al momento sono quattordici i treni regionali e metropolitani che sono stati istradati sulla linea a Monte del Vesuvio via Bivio Santa Lucia e sostituiti con bus fra Nocera e Salerno.



Cosenza, arrestato un piromane

E' stato catturato da un agente della polizia un uomo mentre stava appiccando un incendio boschivo nei dintorni di Rende (Cosenza). Un poliziotto della Squadra mobile di Cosenza ha infatti sorpreso Antonio Rago, 48 anni, mentre accendeva il rogo. L'uomo è poi stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari emessa dal gip di Cosenza. Rago era già noto alle forze dell'ordine: era infatti stato accusato di un altro incendio, sempre nei pressi di Rende, il 21 agosto.