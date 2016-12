foto Ap/Lapresse

19:16

- Non si placano gli incendi nel Salernitano. Anche oggi, infatti, fatta eccezione per la città di Salerno e i territori limitrofi, in tutta la provincia si sono registrati incendi, soprattutto nelle aree boschive. Nessun danno, per ora, alle abitazioni che si trovano nelle vicinanze. Secondo il Corpo forestale "i paesi più colpiti sono quelli sulla Costiera amalfitana. Rispetto alle precedenti giornate, invece, nel Cilento si registra una parziale tregua".