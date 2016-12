Camorra, preso il superlatitante Francesco Matrone: tra i nove boss più pericolosi

foto Tgcom24 Correlati Camorra, preso superlatitante Matrone 15:30 - E' stato catturato il latitante Francesco Matrone, 65 anni, a capo del'omonimo clan, colpito da due ergastoli per duplice omicidio. Matrone era inserito nell'elenco dei nove latitanti più pericolosi nel programma speciale di ricerca elaborato dal Viminale. L'operazione è tuttora in corso con perquisizioni nell'area di Battipaglia e Montecorvino Rovella, nel Salernitano, dove si rifugiava il boss. - E' stato catturato il latitante Francesco Matrone, 65 anni, a capo del'omonimo clan, colpito da due ergastoli per duplice omicidio. Matrone era inserito nell'elenco dei nove latitanti più pericolosi nel programma speciale di ricerca elaborato dal Viminale. L'operazione è tuttora in corso con perquisizioni nell'area di Battipaglia e Montecorvino Rovella, nel Salernitano, dove si rifugiava il boss.

La vasta operazione è stata eseguita dai carabinieri del Ros e del comando provinciale di Salerno, coordinata dalla Dda del capoluogo. In azione oltre 100 militari, elicotteri e unità cinofile.



Latitante dal 2007, Francesco Matrone, detto 'la belva' è stato arrestato in una abitazione di Battipaglia. Sessantacinque anni, Matrone deve scontare due ergastoli per duplice omicidio e vanta un notevole curriculum malavitoso, tanto da essere inserito nell'elenco dei 9 latitanti più pericolosi del Paese.



Al momento c'è stretto riserbo sui possibili sviluppi che, non è escluso, potrebbero portare ad altri provvedimenti restrittivi. Il generale Adinolfi non appena appresa la notizia dell'importante operazione si è recato a Salerno nella caserma del Comando provinciale per esprimere il suo più vivo compiacimento.