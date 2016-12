foto LaPresse

15:16

- Incidente in mare a Salerno. Una donna è stata ferita da un'elica di un gommone mentre stava facendo il bagno. La vittima è stata soccorsa dalla Guardia Costiera e dal 118 e trasferita al pronto soccorso. A quanto si apprende dalla Capitaneria di Porto ha riportato delle ferite alle gambe e le sue condizioni non sono gravi. Le persone che erano sull'imbarcazione forse non si sono accorte dell'accaduto e non hanno prestato soccorso.