Auto travolge madre e figlia sul marciapiede

Madre e figlia sono state travolte sul marciapiede da un'auto a Foglianise, nel Beneventano: la donna, la 40enne Carmela Tesauro, è morta, mentre la figlia 14enne è rimasta ferita. Il conducente dell'auto, un 27enne, è stato arrestato per omicidio colposo; i carabinieri gli hanno anche ritirato la patente. Ancora incerte le cause dell'incidente: l'auto, dopo aver sbandato e abbattuto un palo della luce, ha investito in pieno la donna e la figlia.

La 14enne è stata medicata in ospedale, dove le sono stati riscontrati un trauma cranico e varie escoriazioni; in ospedale anche l'automobilista per gli accertamenti sanitari: gli investigatori vogliono capire se avesse assunto alcol o sostanze stupefacenti.