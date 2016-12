foto Ansa 19:21 - Raffaele Iannelli, di 64 anni, è stato ucciso in un agguato ad Afragola, nel Napoletano. L'uomo, che negli anni Ottanta aveva militato in "Prima linea", stava salendo in auto quando è stato colpito da alcuni sicari, che si sono allontanati subito dopo l'agguato. Secondo le ricostruzioni della polizia, Iannelli aveva precedenti per banda armata, associazione a delinquere, rapina, sequestro di persona. Sul caso indaga la Squadra mobile di Napoli. - Raffaele Iannelli, di 64 anni, è stato ucciso in un agguato ad Afragola, nel Napoletano. L'uomo, che negli anni Ottanta aveva militato in "Prima linea", stava salendo in auto quando è stato colpito da alcuni sicari, che si sono allontanati subito dopo l'agguato. Secondo le ricostruzioni della polizia, Iannelli aveva precedenti per banda armata, associazione a delinquere, rapina, sequestro di persona. Sul caso indaga la Squadra mobile di Napoli.

La dinamica

Iannelli non temeva di finire vittima di un agguato. Il delitto è avvenuto in viale Amendola, una traversa non lontana dal commissariato di polizia. Gli agenti sono arrivati sul posto in pochi minuti insieme ai soccorritori ma per l'uomo non c'era già più nulla da fare. L'uomo è stato raggiunto da tre colpi di pistola calibro 7,65, esplosi quasi sicuramente da un'unica arma.



La vittima era seduta nella sua autovettura, una Audi, in attesa dell'arrivo della moglie con la quale avrebbe dovuto fare delle commissioni. Il finestrino della macchina era abbassato: il killer ha fatto fuoco ripetutamente contro di lui, a distanza ravvicinata. La polizia sta seguendo tutte le piste investigative anche se si ritiene che l'uccisione non sia legata alle vicende del passato dell'uomo.



Chi era la vittima

A marzo del 1981 Raffaele Iannelli, allora in carcere per attività eversiva, ottenne il beneficio della libertà provvisoria grazie ad un articolo della legge sul terrorismo che prevede attenuanti per chi si dissocia dall'organizzazione eversiva.



Era stato arrestato, insieme con Luigi Russo, operaio dell'Aeritalia, nell'ambito dell'inchiesta sulla gambizzazione del dirigente dell'Alfa Sud, Vittorio Flick, avvenuta nel '77 a Pollena Trocchia, nel Napoletano.



Iannelli, in particolare, si era accusato del fatto rivelando di essere il quinto componente del commando. Gli inquirenti, sulla base delle dichiarazioni dei pentiti Sandalo e Viscardi, avevano identificato gli altri quattro componenti. Al processo contro gli appartenenti alla colonna napoletana di Prima linea, svoltosi davanti ai giudici della seconda sezione della Corte di assise di Napoli, Iannelli sottolineò di essere "un dissociato, non un pentito. Ho ammesso le mie responsabilità, non intendo andare oltre".