foto Afp

20:23

- Un 21enne incensurato è stato trovato agonizzante in strada nel quartiere San Giovanni a Teduccio, alla periferia di Napoli. Il giovane era riverso sul margine della strada, ferito alla testa con un colpo di arma da fuoco. Accanto al corpo è stata rinvenuta una pistola. Il ferito è stato portato all'ospedale Loreto Mare. Per i medici è in pericolo di vita. Sull'episodio indaga la polizia, che non esclude l'ipotesi del suicidio.